Poltekpar Makassar Kembali Gelar Kompetisi Tour Guide

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Mahasiswa semester tiga program studi Menajemen Konvensi dan Perhelatan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Negeri Makassar, kembali akan menggelar Tourism Debate and Guide Contest (TDGC) 29- November - 1 Desember 2018 mendatang.

Agenda dua tahunan ini akan kembali digelar dengan mengundang siswa SMA sederajat, mahasiswa dan khalayak umum untuk ikut berpartisipasi sebagai peserta lomba.

"Ini agenda dua tahunan dan jika tidak ada aral melintang, kami akan helat lagi dan akan lebih besar tentunya,"kata panitia TDGC Suny saat audiensi di redaksi Tribun Timur, Rabu (10/10/2018).

Tahun ini, TDGC mnegusung tema know your country know your identity. Terdapat dua item lomba yang akan dikompetisikan yaitu debat yang pesert mulai dari pelajar,mahasiswa hingga kalangan umum.

"Lomba debatnya nanti tentang kepariwisataan tentunya;"tambah Suny.

Sementara untuk lomba tour guide yang pesertanya merupakan individu, diikuti oleh siswa SMA Sederajat di seluruh Indonesia.

"Jadi kempetisi ini bisa diikuti oleh siapa saja. Darimana saja,"tambah Suny.

Seperti dua tahun sebelumnya, TDGC Poltekpar Makassar selalu menyiapkan hadiah menarik untuk para pemenang. Mulai dari tropi, piagam hingga hadiah uang tunai jutaan rupiah.

"Kompetisi ini akan jadi ajang untuk mempromosikan kampus kami ke adik-adik SMA dan kepada siapapun. Semoga makin dikenal dan Poltekpar selalu bisa menjadi kampus tebaik dan nyaman,"tutup Suny yang hadir bersama panitia lainnya.

Untuk jadwal pendaftaran, akan disampaikan oleh panitia penyrlrnggara usai melakukan rapat akhir pekan depan.