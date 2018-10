KPU Makassar Izinkan Caleg Kampanye di Ambulance, Asalkan . . .

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar mengizinkan kepada para calon legislator (caleg) untuk menggunakan Ambulance dalam masa kampanye.

"Boleh, selama ambulance itu bukan mobil plat kuning dan merah," kata Komisioner KPU Makassar, Andi Syaifuddin, Rabu (10/10/2018).

Namun, KPU tidak mengatur hingga persyaratan umum mobil ambulance seusai dengan S.K. MENKES No, 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar IGD RUMAH SAKIT, Kepmenkes No. 0152/YanMed/RSKS/1987, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik dan Kepmenkes No 143/Menkes-kesos/SK/II/2001, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik.

"Tidak sampai di sana (aturan kementerian kesehatan) yang mungkin butuh pengawasan tentang mobil ambulance itu adalah fungsinya," katanya.

PERSYARATAN UMUM MOBIL AMBULANCE

Menurut Depkes RI tahun 2004:

1. Kendaraan roda empat / lebih dengan suspensi lunak.

2. Warna kendaraan putih dengan pengenal khusus (pada tulisan nama rumah sakit dan ambulance) yang memantulkan cahaya

3. Tulisan AMBULANCE pada bagian depan kendaraan ditulis terbalik dan memantulkan cahaya

4. Di belakang dan di samping kiri dan kanan kendaraan terdiri dari : logo dan nama rumah sakit

5. Logo Rumah Sakit di pintu depan kanan dan kiri.