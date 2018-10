Hino New Dutro 130HD Dukung Kebersihan Lingkungan Sulsel

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) bersama PT Kumala Motor Sejahtera (KMS) memboyong dua unit truk teranayarnya di Indonesia International Motor Show (IIMS).

IIMS digelar di Celebes Convention Center (CCC) Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Rabu (10/10/2018).

Keduanya yakni Hino New Dutro 130HD (Armroll) dan Hino New Generation Ranger SG 260 J (Tractor Head) di pajang selama lima hari.

Direktur HMSI, Yuichi Naito di sela jumpa pers di booth-nya menturkan New Dutro 130HD denga bodi truk armall atau bag dikhususkan untuk mengangkut sampah.

"Truk ini sangat cocok menjadi solusi permasalahan lingkungan di Kota Makassar maupun daerah lain di Sulsel. Ini dikarenakan kemampuan bermanuver di medan yang sempit dalam mengangkut beban yang berat," katanya.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Hino New Dutro 130HD yang digunakan Pemkot maupun daerah dalam mengatasi masalah kebersihan.

Unit kedua, Hino New Generation Ranger SG 260 J (Tractor Head) banyak digunakan di bisnis logistic. Truk ini memiliki kemampuan dalam menarik countainer yang andal dengan Gross Combination Wihgth Rating 34 ton.

"Keduanya merupakan produk yang sejalan dengan tema yang Hino miliki, Trucks and Buses that do more, be connected to customer's future," katanya.

Tema tersebut memiliki arti bahwa Hino terus berusaha setiap kendaraan bekerja dengan optimal dan lebih banyak berkontribusi bagi bisnis pelanggan Hino saat ini.(*)