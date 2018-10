Cinemaxx Gelar Movie Marathon Danur Asih di Phinisi Point

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Melihat perkembangan perfilman di Kota Makassar semakin luar biasa, Cinemaxx akhirnya memilih Kota Makassar sebagai salah satu kota untuk pergelaran Marathon Movie Danur Asih.

Berlangsung di Phinisi Point Mall Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Movie Marathon tersebut membuka 156 seat yang diperuntukkan untuk 126 pelanggan Cinemaxx Theater dan 30 tamu undangan yang terdiri atas buzzer atau influencer dan Media.

Danur Asih dipilih sebagai film dalam event Movie Marathon ini dikarenakan film tersebut merupakan salah satu film berseri terbaik di Indonesia.

"Movie Marathon kami persembahkan untuk pengunjung cinemaxx theater khususnya di Kota Makassar dan Cirebon. Dan Danur Asih merupakan film terpilih dalam event Movie Marathon yang pertama kali digelar tahun ini," kata Event and Promotion Assistant Manager Cinemaxx Global Pasifik, Fazary Sulistyo, Rabu (10/10/2018).

Tak hanya itu, Movie Marathon Danur Asih juga diselenggarakan sebagai bentuk penyambutan film Asih yang resmi ditayangkan secara serentak di seluruh Cinemaxx Theater pada tanggal 11 oktober 2018.

Marcomm & PR Phinisi Point, Wiwi Amaluddin menyampaikan, dengan berlangsungnya Movie Marathon di Phinisi Point ini, kami berharapa kerjasama antara pihak Phinisi Point dan Cinemaxx Theater ke depannya semakin baik.

"Kami berharap pihak Cinemaxx lebih sering menggelar event serupa di Phinisi Point. Melihat animo masyarakat Kota Makassar snagat tinggi untuk menonton Film,"kata Wiwi.

Wiwi mengaku, Cinemaxx Theater merupakan salah satu tenant di Phinisi Point dengan kontribusi pengunjung cukup besar per harinya. Apalagi, Cinemaxx Theater sering memberikan promo-promo menarik bagi pengunjung setianya.

" Cinemaxx sering memberikan kejutan kepada Sahabat Pipo yang ingin menonton film. Seperti, Buy One Get One untuk pembelian tiket Asih pada tanggal 28 September - 10 Oktober 2018, dan sejumlah promo tiket menarik lainnya," tambah Wiwi. (*)