BLAK-BLAKAN, Hotman Paris Buat Shinta Bachir Ungkap Asmara Jadi Istri Siri Jenderal Bintang Dua

Blak-blakan, Hotman Paris Buat Shinta Bachir Ungkap Kisah Asmara Jadi Istri Siri Jenderal Bintang Dua

TRIBUN-TIMUR.COM - Hotman Paris tak hentinya menarik perhatian masyarakat dan netizen.

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dalam acaranya Hotman Paris Show mengundang artis, Shinta Bachir sebagai narasumbernya.

Cuplikan saat Hotman Paris berbincang dengan Shinta Bachir pun diunggahnya dalam akun instagramnya @Hotmanparisofficial, Selasa (9/10/2018).

"Nasib no 2! Pengalaman shinta bahir sebagai no 2 di malam tahun baru di bali : tdk kuat lihat pacar siri seorang perwira polisi ( mantan bos polda metro) asyik pesta tahun baru dgn bini no 1. Nonton di hotman paris shiw tiap rabu dan kamis jam 21 di tv i news," tulis Hotman Paris dalam keterangannya.

Dalam video tersebut Sinta menceritakan dia pernah melewati malam tahun baru sendirian di pantai, ketika masih menjalani hubungan siri dengan seorang pengusaha.

"Ada cerita menarik. Saya pernah dengar cerita. Ini hampir sama dengan yang gua alami. Pada saat dia bahagia malam tahun baru di Bali. Dia (Shinta) berjalan sendirian di pantai," ucap Hotman.

“Malam tahun baru. Dia sudah nyusul ke sana. Dia datang ke Bali mau sama-sama liburan.”

“Tapi kan malam tahun baru itu tidak mungkin bersama sekaligus dua. Dan biasanya suami akan lebih mementingkan istrinya.”

Hotman mengatakan bahwa Shinta lah yang menceritakan kepadanya.

“Dan ku dengar kau jalan-jalan sendirian di Pantai Kuta malam-malam. Dia pernah curhat sama gua.”