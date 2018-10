Ini Jadwal Hari Pertama F8, Ada Penampilan Once

Laporan Wartawan tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Makassar International Eight Festival atau dikenal dengan nama F8, akan mulai dilangsungkan, Rabu (10/10/2018).

Acara pembukaan akan berlangsung di Anjungan City of Makassar, yang terlebih dahulu diawali atraksi Bambu Gila khas Maluku, Sukhoi Akrobatik pada sore hari dan welcoming dinner untuk para tamu VVIP dari berbagai negara.

Untuk hari pertama, kegiatan akan dimulai pada pukul 16.00 Wita, yang diawali dengan DJ Performance dan atraksi Bambu Gila khas Maluku, serta akan diakhiri dengan penampilan penyanyi bersuara khas, Once Meckel.

Berikut jadwal lengkap hari pertama F8:

16:00-17:30 - DJ Performance, The Exotic "Bambu GILA"

17:00-17:30 - Sukhoi Aerobatic

18:30-19:30 - Welcoming Dinner di Center Point of Indonesia (pasir putih)

19:30-20:00 - VVIP Sail (Presiden, May, Gov. Ambassador, Ministry)

20:00-20:05 - National Anterm 'Indonesia Raya

20:05-20:10 - Duka SULTENG Duka Makassar

20:10-20:15 - Welcoming Traditional Dance

20:15-20:20 - Welcoming Speech Mayor of Makassar

20:20-20:25 - Speech Governoor of South Sulawesi

20:25-20:30 - Main Speech President of Republic of Indonesia*

20:30-20:45 - Opening Ceremony Sequence 1

20:45-21:15 - Fashion Show (Parade Fashion Show Priyo Oktaviano)

21:15-21:30 - Opening Ceremony Sequence 2

21:30-22:30 - Once Meckel Performance