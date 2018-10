Danny Tawarkan 10 Investasi Makassar di Forum Duta Besar F8

Laporan Wartawan tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Makassar International Eight Festival atau dikenal dengan nama F8, akan mulai dilangsungkan, Rabu (10/10/2018).

Acara pembukaan akan berlangsung di Anjungan City of Makassar, yang terlebih dahulu diawali atraksi Bambu Gila khas Maluku, Sukhoi Akrobatik pada sore hari dan welcoming dinner untuk para tamu VVIP dari berbagai negara.

Pada acara pembukaan, Danny mengajak para tamu VVIP menyeberang dari kawasan Center Point of Indonesia (CPI) menuju Anjungan Pantai Losari, dengan dikawal beberapa kapal nelayan.

Selain acara F8, Danny terlebih dahulu akan membentuk forum bersama para Duta Besar Negara Negera sahabat di Indonesia, para Konsul General / Honorary Consul / Country representative negara negera sahabat, dan para Kepala Bagian Kerjasama atau Kepala Unit Kerja yang membidangi kerjasama Pemerintah Kota se-Indonesia.

Pada forum yang bertajuk International and Inter-Regional Discussion High Level Forum for Cooperation, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto akan memanfaatkannya dengan mempromosikan 10 investasi besar di Kota Makassar, salah satunya Makassar Sombere' & Smart City Hall atau New Balaikota Makassar, yang telah di-launching sebelumnya.



“Sesuai janji saya termasuk dalam RPJMD, akan ada pengembangan kota baru, di antaranya adalah 10 ini. Saya akan sampaikan sebagai kado masa akhir jabatan saya kepada masyarakat Makassar, dan kita tawarkan tidak main-main, ke seluruh negara yang hadir, termasuk 34 delegasi dan 15 duta besar,” kata Danny Pomanto, Selasa (9/10/2018).

Danny mengatakan, kedatangan para duta besar negara sahabat, menjadi peluang untuk memperkenalkan rencana pembangunan Kota Makassar ke depan.

“Biasanya kan kita yang cari investor, mumpung mereka ke sini nonton festival, kita undang ke forum,” kata dia.

Adapun sepuluh investasi yang akan “dijual” Danny adalah Makassar Sombere' & Smart City Hall, The Master, Balang Tonjong Lakeside Resort, Tallo River Eco Town, Somba Opu Double Decker City Walk, Sombere' Makassar LRT, Green Parking Garage, Makassar Waste to Energy, City Fiber Optic Network, dan Integrated City Toll Road

“Semua yang saya tawarkan ini adalah yang sudah punya tanah, jadi tinggal investasi. Misalnya The Master, 18 hektar kita punya lahan di Untia, pakai saja itu langsung. Kita bikin Tallo River Eco Town, ada tanah kita 11 hektar di situ. Kita bikin Waste to Energy ada tanah kita empat hektar. Tanah negara semua, saya tidak mau lagi ada persoalan pembebasan tanah, ndak masuk akal, lama,” beber Danny.