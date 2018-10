OJK Ramaikan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar sejumlah kegiatan di Bali sebagai upaya memberikan nilai tambah perhelatan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia yang berlangsung di Bali, 12 – 13 Oktober mendatang.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik Anto Prabowo dalam keterangan resminya, Senin (8/10/2018) menuturkan, berbagai kegiatan digelar OJK untuk mendukung pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia agar hasil dari kegiatan tersebut dapat langsung disajikan dalam bentuk event yang bersifat implementatif.

"Tidak hanya itu juga memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia sebagai negara penyelenggara, terutama untuk Industri Jasa Keuangan Indonesia," kata Anto sapaannya.

Lima kegiatan akan digelar OJK di Bali yakni High Level Policy Dialogue Forum: The Future of Finance, Fintech Talk Seminar, International Seminar Research on Financial Sector and the Future of Finance, Financial Service Authority (FSA) of Asia Coordination Meeting dan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan otoritas jasa keuangan Thailand dan Singapura.

"Dalam rangka mendukung pemberdayaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, OJK juga akan mengadakan acara penanaman pohon Gaharu bersama pimpinan pelaku Industri Jasa Keuangan," katanya.

Diharapkan bibit-bibit pohon yang ditanam akan tumbuh baik dan dapat dimanfaatkan serta memberikan nilai tambah ekonomis bagi masyarakat sekitar. (*)