Bersantai Lebih Nyaman di Sunachi Harbour The Rinra

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Menikmati berbagai sajian makanan diwaktu senggang pada sore hari merupakan hal yang kerap kali dilakukan oleh orang-orang sembari bercengkrama dengan keluarga, teman maupun rekan kerja.

Kegiatan ini secara umum dikenal dengan istilah High Tea atau Hi Tea. Dari nama atau istilahnya, Hi Tea merupakan sajian makanan yang cukup berat ditemani dengan teh dan dinikmati sebelum waktu makan malam tiba.



Di Indonesia khususnya di Makassar, sajian Hi Tea biasanya dapat kita temukan direstoran-restoran yang termasuk dalam kategori family dining dengan ciri khas tatanan meja dan kursi yang cukup banyak.

Seperti halnya di Sunachi Harbour yang merupakan salah satu outlet yang dimiliki Hotel The Rinra, direstoran ini para pengunjung dapat menikmati sajian Hi Tea yang dapat dipesan setiap hari mulai pukul 15.00 Wita hingga pukul 17.00 Wita.

Dengan harga Rp 60 ribu per orang, pengunjung dapat menikmati sajian Hi Tea dengan toga jenis makanan berupa bakpao dan cake.

Dan sesuai dengan namanya, sajian Hi Tea di Sunachi Harbour juga menyediakan empat pilihan rasa teh yakni Jasmine, Oloong, Crysantium dan Green Tea atau Teh Hijau.



“Kami menawarkan paket Hi Tea ini sebagai salah satu pilihan yang dapat dinikmati para penikmat dan pengunjung setia Sunachi Harbour sambil menunggu waktu untuk menyantap makanan utama di restoran kami,” ungkap head chef Sunachi Harbour, Shifu Chong.



Sajian Hi Tea di Sunachi Harbour ini mulai diperkenalkan oleh manajemen The Rinra, Senin 8 Oktober 2018 dan akan terus ditawarkan hingga akhir November 2018.

Tamu-tamu maupun pengunjung yang ingin menikmati sajian special ini dapat langsung datang ke Sunachi Harbour yang berada di Mall Phinisi Point lantai 1 tepatnya di area Hongkong.

Manajemen The Rinra berharap dengan hadirnya sajian terbaru ini, pengunjung dapat lebih nyaman dan ingin lebih lama menikmati waktu di Sunachi Harbour.

Disamping itu, tentunya diharapkan agar dengan Hi Tea ini, tingkat kunjungan baik di Sunachi Harbour maupun di Mall Phinisi Point semakin meningkat. (*)