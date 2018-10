Rehat di Sapola Spa Whiz Prime Hasanuddin Diskon 20 Persen

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Whiz Prime Hotel Hasanuddin menawarkan kenyaman dan rileks kala rehat di Sapola Spa.

Sales Manager Rezky Wahyuni via pesan WhatsApp, Minggu(7/10/2018) menuturkan, layanan traditional massege ini memberi promo yang sayang dilewatkan.

"Kami punya beberapa paket mulai traditional massage mulai Rp 220 ribu per 60 menit, traditional plus face massage Rp 280 ribu per 90 menit, traditional massage plus scrub Rp 280 ribu per 90 menit," katanya.

Selain itu ada juga traditional plus face massage dan scrub Rp 330 ribu per 120 menit, dan Sapola Spa Massage Rp 500 ribu/180 menit.

"Khusus pukul 09.00-15.00 Wita kami beri diskon 20 persen untuk tiap harinya," kata Kiki sapaannya. (aly)