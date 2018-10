Kalla Toyota Jadi Tuan Rumah The Best Toyota Dealer People Contest 2018

Salah satu peserta bagian GR Technician memperlihatkan kebolehannya dalam The Best Toyota Dealer People Contest 2018 area V yang berlangsung di Kalla Toyota Cabang Gowa untuk kategori Indonesia Timur, Minggu (7/10/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM,SUNGGUMINASA-Kalla Toyota kembali menjadi tuan rumah The Best Toyota Dealer People Contest 2018 area V.

Kegiatan ini diikuti oleh para tim purna jual Sulawesi, Kalimantan hingga Papua yang berlangsung di Kalla Toyota Cabang Gowa untuk kategori Indonesia Timur, Minggu (7/10/2018).

West Area Division Head Kalla Toyota, Ferry Irawan, mengatakan peserta terbaik di area ini akan diikutkan sebagai peserta pada kontes tingkat nasional di Jakarta.

"Kegiatannya tiga hari. Mulai jumat kemarin hingga minggu. Hari terakhir akan kita umumkan siapa pemenangnya. Pemenangnya berkesempatan meraih total hadiah sebesar Rp 60 Juta," katanya dalam rilis.

Adapun kategori kontes sebagai posisi Foreman, Service Advisor, Partsman dan GR Technician akan berkompetisi untuk menjadi yang terbaik.

Process and People Improvement Department Head, Mahardhika Aji Setyawan, menjelaskan program The Best Dealer Contest Tingkat Regional ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Dealer people Toyota.

"Khususnya tenaga-tenaga purna jual person sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh customer Toyota,"jelasnya.

Kegiatan ini juga memberikan penghargaan kepada para Teknisi, Foreman, Service Advisor dan Partsman Toyota yang telah mencapai performa terbaik sesuai dengan kompetensinya dan menjadikan Role Model bagi seluruh dealer people di tiap cabang Toyota.