Di GATF 2018, Ada Promo Beli 1 Gratis 1 untuk Koper Bag's City

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Di Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) Phase II Tahun 2018 di Makassar memasuki hari terakhir, Minggu (7/10/2018).

Di pameran ini, Garuda Indonesia tawarkan beragama tiket pesawat dengan harga promo, baik untuk rute domestik maupun rute internasional.

Terlihat pengunjung memadati area pameran sejak dibuka pada, Jumat (5/10/2018) lalu, selain di booth yang menawarkan tiket, pengunjung juga memadati booth perlengkapan traveling.

Salah satunya adalah booth Bag’s City yang datang langsung dari Jakarta untuk memperkenalkan brand kopernya ke warga Makassar.

Bag’s City menawarkan promo Buy one Get one Free Pay the Lower Price, dimana pengunjung dapat membeli koper ukuran size cabin (S) seharga Rp 1,8 juta dan langsung mendapatkan free koper size L seharga Rp 2,490.

Di hari kedua kemarin, GATF Phase II Tahun 2018 berhasil membukukan transaksi sebesar Rp 6,1 miliar dengan jumlah estimasi traffic sekitar 7.215 pengunjung.

Sehingga total penjualan dari hari pertama hingga hari kedua berhasil membukukan transaksi penjualan senilai Rp 13,6 miliar, dengan total pengunjung smpai hari kedua sebanyak 15.715 orang.(*)