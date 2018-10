Cita Citata Hibur Masyarakat Soppeng Malam Ini

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sudirman

TRIBUN-TIMUR.COM,SOPPENG - Artis ibu kota Cita Citata, akan tampil menghibur masyarakat Soppeng malam ini, di Lapangan Cabbengnge, Soppeng, Minggu (7/10/2018).

Kehadiran Cita Citata di Soppeng dalam rangka panggung asik kartu as, yang dilaksanakan oleh green communication kartu As.

Ketua Event panggung Asik kartu As Budi mengatakan, panggung asik kartu As, merupakan bentuk apresiasi kartu As kepada masyarakat Soppeng yang tetap loyal menggunakan telkomsel.

Apalagi Kabupaten Soppeng, adalah salah satu daerah yang tinggi penggunaan kartu telkomsel.

Bahkan setiap tahunnya, penggunaan kartu telkomsel selalu mengalami peningkatan.

Selain Cita Citata, panggung asik kartu As juga menggelar bazar asik makanan dan minuman menggunakan transaksi T-Cash, serta penukaran Poin dengan sejumlah hadiah menarik.