Cindy Marsela Idolakan Kevin Hendrawan, Vlogger yang Menginspirasi

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gengs! Di Indonesia banyak banget anak muda memutuskan menjadi vlogger atau youtuber, salah satunya Kevin Hendrawan.

Kevin Hendarawan merupakan salah satu vlogger atau youtuber Indonesia yang diidolakan banyak orang.

Konten yang dibuatnya selalu inforamatif, sehingga penontonnya akan mendapatkan pengetahuan baru.

Seperti yang diungkapkan salah satu idolanya di Makassar, siswi SMA Katolik Rajawali Cindy Marsela.

Menurutnya, setelah menonton konten-konten Kevin ia selalu menemukan hal baru.

"Kevin pokoknya youtuber dan vlogger favoritku banget deh kak," katanya pada tribun-timur.com, Minggu (7/10/2018).

Selain kontennya yang menarik, prestasi laki-laki 26 tahun ini juga tak kalah keren.

"Kak Kevin itu gagah dan berprestasi banget pokoknya perfect deh," jawabnya.

Adapun beberapa prestasi Kevin antara lain, 15 besar Mister Internasional, juara satu L-Men of The Years dan The Best Helath Presenter, finalis National University English Debating Championship dan lainnya.

"Kevin juga salah satu anak Indonesia yang bisa sukses di usia muda dengan kerja keras dan usahanya sendiri. Jadi, dia sangat menginspirasi saya," tuturnya.

Mau tahu lebih banyak soal Kevin, intip aktivitas di channel youtube-Kevin Hendrawan dan Instagram @ykhendrawan.(*)