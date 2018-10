Arin Khaerah Pengen Nonton Something In Between, Jatuh Cinta Sama Pemerannya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Film Something In Between yang dibintangi Jefri Nichol dan Amanda Rawles tayang di bioskop sejak 27 September 2018.

Film ini menjadi favorit milenial saat ini, termasuk mahasiswi Universitas Bosowa (Unibos), Arin Khaerah.

"Suka sama trailernya dan jatuh cinta sama pemainnya. Saya yakin film ini keren dan bikin baper makanya harus saya nonton," katanya pada tribun-timur.com, Minggu (7/10/2018).

Baca: Penasaran dengan Film Something In Between? Begini Ceritanya

Perempuan 18 tahun ini mengaku mencari waktu tepat untuk nonton.

"Lagi cari-cari waktu sih, sekalian refreshing setelah capek dengan tugas-tugas kuliah," tuturnya.

Film drama love story ini merupakan produksi Screenplay Films dan Legacy Pictures.(*)