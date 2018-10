VIDEO: Menteri Rini Lepas Ekspor 84 Ton Produk Perikanan di Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri BUMN Rini Soemarno melepas ekspor produk perikanan milik Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perindo) dan PT Perikanan Nusantara (Perinus) di Terminal Peti Kemas Pelindo IV, Jl Nusantara Makassar, Jumat (5/10/2018).

Rini besama Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Dirut Pelindo IV Farid Padang, Dirut Perum Perindo Risyanto Suanda dan Dirut PT Perinus Dendi Anggi Gumilang melepas lima kontainer produk perikanan senilai USD 480,1 ribu menuju Amerika Serikat, Denmark, Vietnam dan Jepang.

Perum Perindo mengekspor 3 kontainer. Di mana 1 kontainer berisi kakap dan mahi-mahi 18 ton senilai USD 105 ribu ke AS, 1 kontainer berisi 18 ton gurita dan cumi-cumi beku senilai USD 100 ribu ke Denmark, dan 1 kontainer olahan sotong 18 ton senilai USD 100 ribu ke Vietnam.

Sedangkan PT Perinus mengekspor 2 kontainer berisi gurita beku 30 ton senilai USD 169,5 ribu ke Jepang. Keseluruhan ekspor diperoleh dari nelayan di perairan Makassar dan Lampung.

Rini dalam sambutannya menuturkan, memang, ekspor produk tidak besar. Namun, ekspor ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Memang kalau saya dikatakan Pak Sesmen ini ekspor kecil, jangan bandingin Pertamina, urusannya bukan di situ. Kita inginnya Perindo, Perinus membantu nelayan untuk meningkatkan pendapat yang pasti," ungkapnya.

Realisasi ekspor dua BUMN perikanan hingga September 2018 tercatat sebesar 512,1 ton atau senilai US$ 5,54 juta. Nilai itu terdiri dari Perum Perindo 392,3 ton atau senilai US$ 4,75 juta dan Perinus sebesar 119,8 ton atau senilai US$ 791 ribu.

"2019 kita naikkan target Perum Perindo ekspor 1.000 ton dan PT Perinus 500 ton," katanya. (*)