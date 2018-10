Millennial - Nur Afifah Pengen Nonton Something In Between, Ada Jefri Nichol Soalnya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Gengs! Mau nonton film apa pekan ini. Kalau Mahasiswi Jurusan Manajemen Universitas Muslim Indonesia (UMI), Nur Afifah Muhsin sih rencanya ingin nonton film Something in Between.

Yup film yang diperankan Jefri Nichol dan Amanda Rawles ini tayang perdana di bioskop sejak 27 September 2018 mendatang.

Menurutnya, film drama love story produksi Screenplay Films dan Legacy Pictures ini cocok banget ditonton remaja.

"Besok hari minggu mau nonton Something in Between deh, kerenki kayaknya film anak muda banget," katanya pada tribun-timur.com, Sabtu (6/10/2018).

Selain tertarik kisah drama love story pada film ini, pemilik akun Instagram @Afifahhmuhsin juga penasaran akting sang idola, Jefri Nichol.

"Mauka juga lihat Jefri Nichol kak, seru pasti kalau dia yang main. Bikin baper," tuturnya. (*)