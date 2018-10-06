10 Daftar Buku Terlaris di Gramedia Mal Daya Grand Square Pekan Ini
Berbagai kalangan hadir untuk mencari koleksi-koleksi terbaru dari penulis favorit.
Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gramedia Mal Daya Grand Square salah satu alternatif masyarakat sekitar untuk berakhir pekan.
Berbagai kalangan hadir untuk mencari koleksi-koleksi terbaru dari penulis favorit.
Pantauan Tribun-Timur.com, Sabtu (6/10/2018), berikut 10 daftar buku terlaris pekan ini. Apakah salah satunya buku favoritmu, intip yuk.
1. Why? Alliens and Ufo, penulis Lee, Kwang-woong, harga Rp 108 ribu.
2. Hai Miiko! Volume 30, penulis Ono Eriko, harga Rp 32 ribu.
3. Detektif Conan, penulis Aoyama Gosho, harga Rp 66 ribu.
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4. Bumi Manusia, Promoedya Ananta Toer, harga Rp 145 ribu
5. Pergi, penulis Tere Liye, Rp 87 ribu
6. Rindu, Tere Liye, harga Rp 87 ribu
7. Aku Berdiri disini Untukmu, penulis Carrin, Rp 60.500.
8. Top Sukses CPNS 2018, Tim Student Center, Rp 153.500.
9. Cara Cepat Menaklukkan Berbagai Tipe Soal Seleksi Masuk ASN CPNS, Tim Litbang Media Cerdas, harga Rp 181.500.
10. Alquran Besar Cordoba, penerbit Grasindo, harga Rp 307 ribu.(*)