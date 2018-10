Pertamina Bangun Taman Baca di Somba Opu Gowa

Laporan Wartawan Tribun Timur, Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA - PT Pertamina (Persero) membangun lima taman baca dilima lorong literasi yang tersebar di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Salah satunya di TK Illiyyin yang ada di Kelurahan Tompobalang. Peresmian taman baca ini berlangsung, Jumat (5/10/2018).

Dihadiri Pjs Unit Manager Communication & CSR MOR VII, Cecep Supriyatna yang sekaligus menyerahkan bantuan berupa buku bacaan.

Bantuan itu diserahkan kepada Ketua TP PKK Kabupaten Gowa, Priska Paramita Adnan dengan nilai bantuan Rp 200 juta.

Bantuan yang diberikan untuk masing-masing taman baca ini yakni buku cetak 500 eksemplar, buku elektronik, lima rak display dan penyimpanan buku, meja dan kursi, alat dan lelengkapan dekorasi ruang.

"Juga poster-poster, perangkat audio visual, paket teknologi, serta alat peraga edukatif. Total nilai bantuan yang diberikan bagi lima Taman Baca ini sebesar Rp 200 Juta,” jelas Cecep Supriyatna.

Cecep menjelaskan bantuan taman baca ini dimaksudkan untuk mendorong minat baca masyarakat.

“Minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Berdasarkan data studi dari Most Littered Nation In the World 2016 minat baca di Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Data Perpustakaan Nasional tahun 2017 juga menunjukkan frekuensi membaca orang Indonesia rata-rata hanya tiga sampai empat kali per minggu,” tuturnya.

Karenanya, lanjut Cecep, taman baca hadir sebagai upaya untuk menumbuhkan literasi melalui kegiatan membaca.