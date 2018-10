Hijab Instan Kekinian Mulai Rp 40 Ribu di Ana’dara Project

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Masih bingung mencari koleksi hijab instan di Makassar? Solusinya bisa belanja di online shop Ana’dara Project.

Brand lokal yang berproduksi di Villa Racing Centre Blok C No 16 Makassar ini menyediakan berbagai pilihan fesyen hijab instan dengan harga terjangkau mulai Rp 40 ribu hingga Rp 75 ribu per lembar.

Ana’dara Project menggunakan desain hijab instan yang sedang hits, yang bisa digunakan timbal balik.

Jadi cukup beli satu, Anda bisa mendapat dua model hijab yang bisa digunakan bergantian.

“Model hijabnya ala-ala memakai hijab segi empat, tapi instan. Sengaja di desai bagian dalam lebih pendek agar bisa digunakan bolak balik,” kata Owner Ana’dara Project Jum Eka Rahayu, Jumat (5/10/2018).

Hijab bolak-balik ini menggunakan beberapa bahan yang disesuaikan dengan kebutuhan remaja atau pelajar, orang dewasa hingga orang tua.

Untuk pelajar didesain dengan bahan rawis yang mudah terbentuk dibanderol Rp 40 ribu untuk ukuran S dan Rp 45 rubu ukuran M.

Selain rawis, pilihan bahan lebih lembut hycon juga dibanderol dengan harga yang sama. “Biasanya hycon disenangi peremuan yang bekerja karena bahanya jatuh dan terkesan formal,” kata Eka.

Untuk pilihan bahan lain, ada wolfish dan ceruty dengan harga Rp 65 ribu untuk ukuran M dan Rp 75 untuk ukuran L.

“Untuk warna hampir semuanya tersedia. Kalaupun tidak bisa preorder warna yang disukai, tapi harus menunggu paling lama empat hari,” katanya.

Bagi Anda yang ingin berbelanja bisa melalui akun instagram @anadara.project. Saat ini Ana’dara masih menyediakan promo bebas ongkos kirim untuk wilayah Makassar.(*)