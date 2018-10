Bulan Depan, IJTI Sulsel Goes to School

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN - TIMUR.COM, MAKASSAR - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Sulawesi Selatan akan menggelar roadshow edukasi sesuai program kerja 'journalist goes to school' dengan mengangkat tema 'work to programmer news' pada 29-30 November 2018, di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Gowa Sulsel.

Melalui tema tersebut, work to programmer news adalah kegiatan yang ditujukan untuk melatih dan mengetahui proses news room bagi kalangan pelajar di Sulawesi Selatan.

IJTI Pengda Sulsel rencana mengawali kegiatan ini di Kabupaten Gowa, dan secara bertahap dilaksanakan dibeberapa daerah yakni, Bantaeng, Sinjai, Soppeng, Kota Pare Pare, Toraja Utara dan Maros dan Kota Makassar.

Kepala Bidang Diklat dan Kompetensi, Vincent Waldy mengatakan, Journalist Goes to School adalah salah satu program kerja unggulan IJTI Pengda Sulsel, yang nantinya peserta diberi pelatihan untuk berproses soal kinerja redaksi pertelevisian dan bagaimana ritme kerja didunia pertelevisian.

Kegiatan ini bakal melibatkan dan mengundang pemateri yang telah berpengalaman bekerja didunia broadcast. Dalam kegiatan ini peserta juga diajak mengasah kemampuan berkarya dengan membentuk kelompok yang akan dilombakan.

"Misalnya, buat berita feature, iklan layanan masyarakat atau company profil, kata Vincent Waldy.

" tentunya dengan pendampingan teman teman IJTI Pengda Sulsel, lanjutnya goes to school adalah bentuk tangung jawab IJTI Pengda Sulsel dengan mengajak pelajar ikut juga berkecimpung didunia pertelevisian dan berharap melahirkan jurnalis televisi muda sulsel", lanjutnya.

Ketua IJTI Pengda Sulsel,Hudzaifah Kadir menambahkan dengan terlaksananya kegiatan ini, IJTI turut andil dan membantu pemerintah dalam hal edukasi profesi.

Dimana pelajar bisa memahami tata etika dan prilaku, sehingga lahirnya jurnalis yang independen, profesional dan trampil dalam bersikap sebagamana diatur dalam kode etik jurnalis.