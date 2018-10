Asisten I Pemprov Buka Garuda Indonesia Travel Fair 2018

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kembali hadirkan program Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) untuk kali kedua tahun 2018 dengan menggandeng Bank Mega sebagai bank partner.

Program tahunan Garuda Indonesia ini berlangsung tiga hari, Jumat-Minggu (5-7/9/218) di Atrium Utama Trans Studio Mall Makassar, Jl Metro Tanjung Bunga dengan mengusung tema More For Less.

Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Salim mewakili Gubernur Sulsel secara resmi membuka pameran yang diikuti 15 agent travel tersebut, Jumat (5/10/2018).

Saat pembukaan, Salim didampingi Vice President Garuda Indonesia Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua Region, TB Irfan Farhan Fuadi dan Regional Head Bank Mega Makassar, Andrew Wongjaya.

TB Irfan mengatakan, GATF merupakan upaya strategis Garuda Indonesia untuk mengoptimalkan pasar potensial di Indonesia Timur dan mendukung pemerintah mendorong pertumbuhan pariwisata nasional.

"Kali ini kita tawarkan semua kursi, total ada 3 juta kursi promo. GATF ini berlangsung serentak di beberapa kota di Indonesia. Di Makassar target transaksi sebesar Rp 24 juta dengan 30 ribu pengunjung," tutur TB Irfan.