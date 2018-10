Ini Keuntungan yang Wajib Diketahui Sebelum ke GATF di TSM Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Garuda Indonesia Travel Fair Phase II bakal meriah dengan hadirnya promo menarik selama tiga hari di Trans Studio Mall (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar.

Sales & Service Manager BO Makassar, Ade Nurman yang dihubungi Kamisn (4/10/2018) menuturkan, GATF banjir keuntungan.

"Keuntungan yang didapatkan mulai dari pemegang kartu kredit Bank Mega, spesial GarudaMiles, spesial kargo, dan masih banyak lainnya," kata Ade sapaannya.

Secara detail, keuntungan bagi pengguna kartu kredit Bank Mega yakni, cicilan bunga ringan hingga 12 bulan, potongan langsung Rp 250 ribu khusus rute Singapura, dan potongan langsung hingga Rp 500 ribu untuk semua rute.

Untuk Spesial dari GarudaMiles, keuntungannya yakni redemption discount 50% untuk seluruh rute Garuda Indonesia, 1.000 welcome mileage untuk member baru, bonus 200 miles dengan menunjukan e-card, Bonus 7.500 miles utk pendaftaran EC+.

"Kami juga beri spesial dari Cargo Garuda Indonesia. Seperti gratis pengiriman Go Express Door to Door untuk pengiriman pukul 10.00 Wita-12.00 Wita, harga spesial pengiriman paket Rp 10 ribu per kilogram untuk tujuan Jakarta, Surabaya, Denpasar, Kendari, Manado, Gorontalo, dan bonus diskon hingga 35% untuk pengiriman Go Express," ujarnya.

Tidak hanya itu, promo add-on services juga diberikan maskapai plat merah itu. Berupa diskon 30% Prepaid Excess Baggage, dan diskon 30% Advance Seat Selection.

"Tidak kalah menggiurkan, dapatkan kesempatan meraih gand prize Makassar-Tokyo PP, lelang tiket mulai Rp 50 ribu, potongan tiket hingga Rp 3 juta dengan menukarkan minimal 400 Telkomsel Poin, potongan tiket Rp 100 ribu bagi pelanggan yang berulang tahun pada 5,6,7 Oktober, dan gratis paket liburan ke Singapura," ujarnya.

Nikmati penawaran lainnya untuk inap di hotel bintang 3 di Bali hanya Rp 199 ribu, hotel bintang 5 di Bali Rp 1 jutaan, dan Buy 1 Get 1 koper Bags City. (*)