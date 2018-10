12 Kali Curi HP, Dua Pemuda Toraja Diamankan Polsek Rantepao

Dua pemuda Toraja Utara berinisial JAP (17) dan JAD (14) yang merupakan spesialis pencurian handphone (HP) diamankan di Mapolres Tana Toraja, Jl Bhayangkara No 1, Kecamatan Makale, Sulawesi Selatan, Rabu (3/10/2018).

Unit Reskrim yang dipimpin Panit 1 Ipda Acang Suryana melakukan penyelidikan terhadap kedua pelaku sehubungan dengan kasus pencurian ponsel Iphone S6 Plus.

"Dari hasil penyelidikan, dilakukan penangkapan kedua pelaku yang sementara berada di wilayah Rantepao," ujar Acang kepada TribunToraja.com, Kamis (4/10/2018).

Saat dilakukan pemeriksaan, pelaku memberi keterangan dan mengakui sudah 12 kali melakukan pencurian HP berbagai merek di wilayah hukum Polsek Rantepao.

"Tim langsung bergerak cepat melakukan penunjukan TKP dan lokasi dimana hasil curian kedua pelaku disimpan," jelasnya.

Adapun hasil curian yang diamankan yakni, satu unit handphone Iphone S6 Plus, dua Samsung duos android dan non android, Evercoss Android, Oppo A37, Oppo A83 warna putih dan Nokia non android.

Unit Reskrim Polsek Rantepao masih terus melakukan pemeriksaan intensif kepada tersangka dalam rangka pengembangan kasus serta guna proses penyelidikan.(*)