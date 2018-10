PSM Dipastikan Tetap Main di Mattoangin di Sisa Laga Kandang Putaran II

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Setelah dihantui kecemasan laga usiran lantaran Stadion Mattoangin belum juga dinyatakan lolos verifikasi, PSM Makassar nampaknya sedikit bernafas lega.

Jadwal baru telah dirilis PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi Liga 1 untuk sisa pertandingan putaran kedua pasca dicabutnya pemberhentian sementara kompetisi.

Berdasarkan jadwal tersebut PSM menyisahkan enam laga kandang dan lima laga tandang.

Dari enam laga kandang yang terjadwal, PSM akan melakoninya pada sore hari.

Berbeda saat sebelum liga dihentikan sementara, dimana PSM harus bermain malam hari menghadapi Persib Bandung, Arema FC dan Persija Jakarta.

Nyaris Laskar Pinisi dihantui terjadinya laga usiran sebab pencahayaan Stadion Mattoangin dianggap kurang layak untuk pertandingan malam hari.

Berikut sisa laga PSM di Putaran II:

Away :

Mitra Kukar vs PSM (7/10/18) Pukul 18.30 WIB

Borneo FC vs PSM (19/10/18) Pukul 15.30 WIB

Madura United vs PSM (29/10/18) Pukul 18.30 WIB

Persebaya vs PSM (10/11/18) Pukul 18.30 WIB

Bhayangkara FC vs PSM (3/12/18) Pukul 18.30 WIB

Home :

PSM vs Arema FC (14/10/18) Pukul 15.30 WIB

PSM vs Persib (24/10/18) Pukul 15.30 WIB

PSM vs Persipura (4/11/18) Pukul 15.30 WIB

PSM vs Persija (16/11/18) Pukul 15.30 WIB

PSM vs Bali United (25/11/18) Pukul 15.30 WIB

PSM vs PSM (9/12/18) Pukul 15.30 WIB