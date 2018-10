Live di RCTI! PSG vs Crvena Zvezda (Red Star Belgrade) Jam 23.55 Wib, ini Prediksi Susunan Pemain

TRIBUN-TIMUR.COM - Saksikan live streaming Liga Champions PSG vs Crvena Zvezda (Red Star Belgrade) di RCTI pada Rabu (3/10/2018) pukul 23.30 Wib.

Jadwal siaran langsung Liga Champions malam ini live RCTI akan mempertemukan PSG vs Crvena Zvezda.



PSG vs Crvena Zvezda disiarkan langsung (live) di RCTI dan K-Vision TV. Live Streaming PSG vs Crvena Zvezda juga dapat ditonton secara Live Streaming di situs penyedia live streaming, di antaranya metube.id, yalla-shoot.com, totalsportek.com, tv bersama dan tvonlinebola.



Paris Saint-Germain vs Crvena Zvezda atau yang pernah dikenal sebagai Red Star Belgrade. Dua tim dengan beda "kasta" di pasar sepak bola.



Dari Grup C Liga Champions 2018-2019, saat ini Liverpool memimpin klasemen sendirian dengan 3 poin.



Paris Saint-Germain (PSG) dan Crvena Zvezda gagal menang di laga perdana grup.

Jadwal live RCTI :

Pada pertandingan Liga Champions Matchday 1, PSG kalah 2-3 di markas Liverpool, Crvena Zvezda bermain 0-0 ketika menjamu Napoli.

Prediksi Susunan Pemain PSG vs Red Star

Paris Saint-Germain (4-3-3):

Areola,

Kehrer,

Thiago Silva,

Marquinhos, Nkunki,

Andre Rabiot,