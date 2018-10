Lanjutkan Kompetisi, PT LIB Kirim Surat Ke Manajemen Klub Go-jek Liga 1

Laporan wartawan Tribun timur Ilham Mulyawan

TRIBUN TIMUR.COM MAKASSAR ---Kompetisi Go-Jek Liga 1 2018 dipastikan segera bergulir kembali. PSSI secara resmi telah berkirim surat kepada PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) selaku operator untuk kembali memutar roda kompetisi mulai 5 Oktober mendatang.

Dalam surat PSSI bernomor 4302/UDN/1958/X-2018 tertanggal 1 Oktober 2018, menindaklanjuti surat PSSI pada tanggal 25 September 2018 bernomor 4188/UDN/1909/IX-2018 perihal penghentian sementara Liga 1 2018, merujuk pada sidang Komisi Disiplin PSSI dan surat permohonan dari Forum Silaturahmi Klub Liga 1 2018, PSSI memutuskan untuk mencabut status penghentian sementara Liga 1 2018.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria, PSSI juga meminta kepada PT LIB selaku operator kompetisi untuk dapat kembali menjalankan Go-Jek Liga 1 2018 terhitung tanggal 5 Oktober 2018.

PT LIB kemudian meneruskan instruksi PSSI tersebut dengan mengirimkan surat resmi kepada manajemen klub Go-Jek Liga 1 perihal pelaksanaan pertandingan bernomor 284/LIB/X/2018.

"Menindaklanjuti surat PSSI No: 4302/UDN/1958/X-2018 perihal pencabutan penghentian sementara Liga 1 2018 tertanggal 1 Oktober 2018 dan setelah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, bersama ini PT Liga Indonesia Baru (LIB) menyampaikan bahwa kompetisi Go-Jek Liga 1 2018 akan dilanjutkan kembali mulai 5 Oktober 2018. Adapun jadwal pertandingan (update) sebagaimana terlampir," tulis surat PT LIB yang ditandatangani Direktur Utama PT LIB, Berlinton Siahaan seperti dikutip dari rilis yang diterima awak Tribun, Rabu (3/10/2018) pagi ini.

PT LIB juga memastikan, pertandingan yang akan digelar mulai 5 Oktober 2018 merupakan pekan ke-24 yang sempat ditunda karena penghentian kompetisi.

PSM Makassar sendiri akan menghadapi tuan rumah Mitra Kukar pada pekan ke-24, Minggu (7/10/2018) di Stadion Aji Imbut, Tenggarong Kalimantan Timur.

Berikut jadwal pekan ke-24 Go-Jek Liga 1 2018:

Jumat (5/10) Persela Lamongan vs PSIS Semarang kick off 15.30 WIB

Sabtu (6/10) Arema FC vs Persebaya Surabaya kick off 15.30 WIB

Sabtu (6/10) Sriwijaya FC vs Bali United FC kick off 18.30 WIB

Sabtu (6/10) PS Tira vs Bhayangkara FC kick off 18.30 WIB

Minggu (7/10) PS Barito Putera vs PSMS Medan kick off 18.30 WIB

Minggu (7/10) Mitra Kukar FC vs PSM Makassar kick off 18.30 WIB

Senin (8/10) Borneo FC vs Persipura Jayapura kick off 15.30 WIB

Senin (8/10) Persija Jakarta vs Perseru Serui kick off 18.30 WIB

Selasa (9/10) Persib Bandung vs Madura United FC kick off 18.30 WIB