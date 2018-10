CCBC Berbagi Tempe Kering untuk Korban Gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Celebes Cooking and Baking Community (CCBC) juga tergerak untuk membantu korban gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Ketua CCBC, Isma Azis Riu mengatakan, pihaknya memberikan bantuan makanan berupa olahan tempe kering karena kurangnya pasokan makanan, dan lamanya perjalanan yang menyebabkan makanan akan basi.

"Mengapa Tempe? Tempe murah tapi bukan murahan. Kandungan gizinya luar biasa," ungkap Isma Azis Riu melalui rilisnya ke Tribun Timur, Rabu (3/10/2018).

"Tempe banyak dikonsumsi di Indonesia, tetapi sekarang telah mendunia. Tempe kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B dan zat besi," lanjutnya.

Berbagai macam kandungan dalam tempe mempunyai nilai obat, seperti antibiotika untuk menyembuhkan infeksi dan antioksidan pencegah penyakit degeneratif.

Jadi CCBC menggalang sumbangan teman teman, berupa Tempe Teri Goreng. Atau jika berupa dana selain kebutuhan umum lainny, akan di buatkan Tempe Teri Goreng yang bisa tahan lama, dan menyehatkan bagi sahabat kita di Palu.

"Tempe kering di packing per plastik 250 gr. Yang insya allah memudahkan dalam pembagian, dan bisa sebagai lauk.

Jumlahnya semampunya dan seikhlasnya," kata Isma Azis Riu.

Ia salut sekali dengan semangat member CCBC ataupun teman lainnya. Bahu membahu, disela sela kesibukan sebagai ibu rumah tangga, dan ibu bekerja.

olahan tempe kering (HANDOVER)

"Mulai dari belanja sembako, produksi, packing, mengantar sumbangan. Sumbangan teman teman kami bagi, ada yang langsung ke Palu via darat, ada via Laut, dan ada buat pengungsi Palu yang tiba di Makassar via Hercules," tutupnya.(*)