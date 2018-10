1.000 Pelaku Hospitality Dimotivasi Sejuta Dollar Merry Riana

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Buku Mimpi Sejuta Dollar sudah menjadi National Bestseller hanya dalam waktu 1 bulan setelah peluncurannya.

Buku yang menuliskan prestasi Merry Riana menghasilkan US$ 1 juta pada usia 26 tahun itu dijadikan cerita dalam sebuah buku dan dseminar motivasi di beberapa tempat.

Teranyar, perempuan kelahiran 29 Mei 1980 di Jakarta itu diundang Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Sulsel untuk memotivasi 1.000 pelaku hospitality dari target 750 peserta di Hotel Claro Jl AP Pettarani Makassar, Rabu (3/10/2018).

Seperti biasa, Merry berbagi pengalaman, ilmu, dan kiat agar setiap orang menjadi pribadi yang sukses utamanya membuat mimpi sejuta dollar tercapai seperti dirinya dengan tujuh hal.

Pertama dare to dream big. "Salah satu kunci untuk membuat Anda sukses adalah beranilah bermimpih dan buat impian anda. Jangan pernah takut gagal untuk mengejar impian tersebut semakin banyak gagal, maka semakin dekat Anda dengan impian anda karna itu jangan pernah menyerah," kata anak sulung dari 3 bersaudara itu.

Kedua pay now play later. "Untuk menggapai kesuksesan dan impian Anda maka Anda harus membayarnya dulu kemudian baru mendapatkannya. Bayaran tidak mesti uang, termasuk penderitaan yang Anda rasakan untuk mencapai impian itu," kata lulusan Nanyang Technological University.

Ketiga change perpective. "Ubah cara pandang Anda merupakan cara menggapai impian. Apapun yang dihadapi dan sebesar apapun itu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda," ujar pendiri Merry Riana Organization (MRO) itu.

Keempat, be your best self. "Jangan menjadi diri Anda, tapi jadilah diri yang paling terbaik, keluarkaan semua potensi yang terbaik yang anda miliki untuk mencapai impian dan dimanapun Anda bekerja keluarkan kemampuan terbaik di tempat kerja Anda," kata pemilik 1,1 juta di Instagram itu.

Kelima, be possible. "Langkah berikutnya adalah tanamkan dipikiran saya pasti bisa. Apapun yang diimpikan tanamkan dalam pikiran jangan pernah mengatakaan saya tidak bisa. Ingat lebih baik gagal dalam perjuangan meraih cita daripada gagal tanpa pernah tahu rasanya berjuang," kata Merry sapaannya.

Keenam faith. "Percayalah selalu kepada tuhan dan mintalah pertolongan kepadanya dengan senantiasalah berdoa, sehingga Tuhan membantu Anda untuk mencapai kesuksesan," katanya.

Terakhir, be grateful. "Syukurilah segalah hal yang dimiliki saat ini dengan demikian hati akan menjadi tenang dan ingat kekuatan syukur bisa mendatangkan rezeki yang berlipat ganda. Karna Tuhan sudah berjanji," tutupnya.

Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga takjub dan tidak salah mendatangkan Motivator Peremuan terbaik Indonesia itu. "Target terlampau. Semoga pelaku bisnis hospitality yang hadir bisa memetik banyak manfaat dan memjadi lebih kreatif dan inovatif ke depan," katanya. (*)