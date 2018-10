Profesor Jepang Klarifikasi Soal Potensi Gempa Lebih Besar di Sulawesi

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Profesor ahli gempa bumi dari Universitas Tokyo, Kenji Satake mengklarifiksi perihal komentarnya dalam pemberitaan sebelumnya terkait akan adanya gempa susulan dengan magnitudo yang lebih besar dari gempa Palu-Donggala.

Melalui surat elektronik, ia menjelaskan bahwa tak pernah menyebut akan ada gempa lebih besar, namun hanya potensi terjadinya gempa susulan.

Dalam penjelasannya, Satake menyebut kemungkinan gempa bumi berukuran serupa (termasuk gempa susulan) lebih tinggi dalam waktu satu minggu setelah gempa bumi besar, namun ia tak menyebut bahwa gempa tersebut magnitudonya lebih besar dari gempa yang memporak-porandakan Kota Palu dan sekitarnya.

Sementara di penjelasan kedua dan ketiga, Satake menjelaskan tentang fenomena tsunami yanng menurutnya sulit dijelaskan olehnya saat ini, serta Patahan Koro yang disebut termasuk menjadi asal gempa bumi dahsyat berkekuaran 7,7 SR ini.

Sementara itu, kolega Prof Kenji Satake di Makassar, Achmad Yasir Baeda mengatakan, ia telah mempertanyakan statetmen Kenji tersebut.

"Pertanyaan saya sebenarnya ke dia adalah patahan mana lagi yang akan berpengaruh setelah Palu Koro movement pekan lalu. Dia jawab bahwa benar, ini memang adalah akibat Palu Koro movement, namun apa apa saja nanti fault yang berpengaruh selain itu, ya mesti melihat model dari banyak orang," kata dia.

"Karena tidak semua orang melihat dari arah pandang yang sama. Dia contohkan dengan model-model yang ada di portal Dr Sotiris," kata peneliti tsunami lulusan Hirosima University ini.

Berikut petikan email dari Kenji Satake yang diterima Tribun Timur.

"Thank you for e-mail. I am surprised that my interview appeared in

Indonesian newspaper, because I was never interviewed by any

Indonesian reporter. Could you send me a copy (scanned or

photographed image would be fine) or website of the newspaper ? I

have an Indonesian postdoc who can translate Bahasa.

About your questions, it is difficult to answer at this moment, but

my current answers would be

1: Generally speaking, possibility of similar sized earthquakes

(including aftershocks) is higher in about one week following a big earthquake.

2. Many people find it is difficult to explain the tsunami by

earthquake fault model, so it is possible that local landslide

contributed the tsunami.

3. It seems that Palu-Koro fault is involved in this earthquake.

There is a report that surface rupture appeared along this fault.

https://twitter.com/SotisValkan

Kenji Satake

-----