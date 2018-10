Mahasiswa Program Investasi SDM Gowa, Aulia Peroleh Nilai Cumlaude di ITN Malang

Laporan Wartawan Tribun Timur, Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA - Nur Aulia Hamzah adalah satu dari 35 mahasiswa asal Kabupaten Gowa yang meraih beasiswa Pemkab Gowa untuk Program Investasi SDM Seperempat Abad.

Tak percuma gadis manis kelahiran Somba Opu, Gowa ini menuntut ilmu di Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang.

Buktinya Aulia mampu menjadi alumni terbaik peraih best the best alumni ITN Malang untuk angkatan 2015 dengan raihan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 3,95.

Selain IPKnya tertinggi untuk prodi Tehnik Kimia Fakultas Tehnik Industri di ITN Malang, IPKnya juga tertinggi di antara 35 anak Gowa peserta program beasiswa Investasi SDM Seperempat Abad tersebut.

Ditemui di sela malam ramah tamah prawisuda untuk 35 mahasiswa ITN Malang asal Gowa dengan Bupati Adnan Purichta Ichsan di Hotel Trio Indah 2 Malang, Jawa Timur, Aulia menuturkan kisah hidup mandirinya dirantau (di Malang).

Kurang lebih empat tahun sejak dia terpilih sebagai salah satu peserta program Investasi SDM Seperempat Abad, menjalani proses perkuliahan di ITN Malang.

"Saya jauh dari kedua orangtua saya. Meski saya bersama 34 teman kuliah yang juga dari Gowa, tapi saya merasa tetap sendirian sebab jurusan kami beda-beda. Tempat kost nya pun berjauhan," paparnya, Selasa (2/10/2018).

Yang dipegang adalah komitmen kontrak dengan Pemkab Gowa sehingga dia bertekad harus menjalani sesuai jadwal

"Karena saya tidak mau membebani kedua orangtua saya dengan aturan kontrak dalam program ini di mana jika selama perkuliahan saya putus kuliah maka orangtua saya diwajibkan mengganti seluruh dana pembiayaan kuliah saya di ITN. Dan alhamdulillah saya selesai tepat waktu dan menggembirakan lagi hasil kerja keras saya selama kuliah berbuah cumlaude," jelas Aulia yang baru berusia 22 tahun ini.