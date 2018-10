Garuda Indonesia Siap Gelar GATF Phase II 2018 di TSM

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Makassar kembali hadir dengan program Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) phase II tahun 2018 pada 5-7 Oktober 2018 mendatang.

Pada GATF phase II tahun 2018 ini, Garuda Indonesia kembali menggandeng PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) sebagai bank partner dengan mengusung tema More For Less.

Vice President Kalimantan, Sulawesi & Papua Region Garuda Indonesia, TB Irfan Farhan Fuadi mengatakan, kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung program pengembangan pariwisata Indonesia.

"GATF Makassar tahun 2018 ini dilaksanakan dalam dua phase, dimana phase I telah dilaksanakan pada Maret dan phase II ini akan dilaksanakan pada 5-7 Oktober Oktober 2018 di Trans Studio Mall Makassar," ungkap Irfan Farhan.

"Pada GATF Phase II Makassar ini, Garuda Indonesia menargetkan total transaksi sebesar Rp 24 milyar rupiah dan tiga puluh ribu pengunjung selama tiga hari pelaksanaannya," lanjut Irfan Farhan saat Press Conference di Goedang Popsa, Selasa (2/10/2018).

Disamping mendukung Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan pariwisata Nasional termasuk “10 Destinasi Prioritas Beyond Bali”, pelaksanaan GATF merupakan salah satu upaya strategis Garuda Indonesia dalam mengoptimalkan pasar potensial di wilayah Indonesia Timur, khususnya Makassar dan sekitarnya.(*)