Di GATF 2018, Garuda Indonesia Beri Potongan Langsung Bagi Pengunjung yang Berulang Tahun

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kembali menghadirkan program Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) untuk kali kedua tahun 2018 dengan menggandeng Bank Mega sebagai bank partner.

Program ini akan berlangsung pada, Jumat-Minggu (5-7/9/218) di Atrium Utama Trans Studio Mall Makassar, Jl Metro Tanjung Bunga dengan mengusung tema More For Less. Garuda Indonesia menargetkan transaksi sebesar Rp 24 Miliar dengan 30 ribu pengunjung.

"Kali ini kita tawarkan semua kursi, total ada 3 juta kursi promo melalui GATF yang berlangsung serentak di beberapa kota di Indonesia," kata Vice President Kalimantan, Sulawesi & Papua Region Garuda Indonesia, TB Irfan Farhan Fuadi saat Press Conference di Goedang Popsa, Selasa (2/10/2018).

Selain di Makassar, pameran ini juga berlangsung di Jakarta, Ambon, Bandung, Lampung, Banjarmasin, Bengkulu, Jambi, Jayapura, Kendari, Malang, Manado, Medan, Padang, Palangkaraya, Pekanbaru, Semarang, Solo, Sorong, Surabaya, Timika dan Yogyakarta.

"Disamping mendukung pemerintah untuk mendorong pertumbuhan pariwisata nasional termasuk 10 destinasi prioritas beyond Bali, GATF merupakan salah satu upaya strategis Garuda Indonesia optimalkan pasar potensial di wilayah Timur Indonesia," kata TB Irfan Farhan.

Program menarik yang ditawarkan seperti Super Saving untuk rute-rute internasional seperti Makassar - Singapura Pergi-Pulang hanya Rp 2,950 juta, Makassar - Kuala Lumpur juga Pergi-Pulang hanya Rp 2,641 juta, Makassar - Hong Kong juga Pergi-Pulang hanya Rp 3,964 juta.

Lalu untuk rute domestik ada Makassar - Denpasar hanya Rp 581 ribu, Makassar - Jakarta hanya Rp 840 ribu, Makassar - Jogja hanya Rp 653 ribu, Makassar - Selayar hanya Rp 290 ribu. Untuk rute domestik ini ditawarkan tiket sekali jalan.

Program lain nantinya selama pameran ada Grand Prize tiket Makassar - Tokyo Pergi-Pulang, lelang tiket mulai dari Rp 50 ribu, potongan langsung sebesar Rp 250 juta tujuan Singapura dan potongan langsung hingga Rp 500 juta untuk seluruh destinasi.

"Kita juga berikan potongan langsung kepada pengunjung GATF sebesar Rp 100 ribu yang berulang tahun bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan ini, yaitu tanggal 5, 6 dan 7 Oktober," ungkap TB Irfan Farhan.(*)