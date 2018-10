Yayasan LPM Indonesia dan HM Cheng Hoo Galang Dana untuk Korban Gempa Palu, Begini Caranya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor Sulselbar bekerja sama Yayasan LPM Indonesia dan Yayasan HM Cheng Hoo Sulsel menggalang dana bantuan untuk korban gempa di Sulawesi Tengah.

Penggalang dana itu dilakukan dengan cara meminta alumni Gontor maupun dermawan mendonasikan dana melalui media sosial dan pesan singkat.

"Saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah sedang mendapat duka, gempa, dan tsunami menerjang, dan korban telah berjatuhan. Mari bersama tunjukkan kepedulian kita, bantu sesama yang membutuhkan. Karena untuk saling membantu, cukuplah menjadi manusia, dan tak perlu terlahir seibu," begitu seruan penggalangan dana dikutip TribunTimur.com dalam pesan WhatsApp, Senin (1/10/2018).

Adapun bantuan dapat disalurkan melalui:

- rekening BSM 777 555 8584 a.n IKPM Gontor Sul Selbar. Kode Transfer ATM bersama 451. Konfirmasi bukti transfer ke 081343644585

- rekening BRI 8022.01.002233.532 a.n LPM Infak Sedekah. Kode Transfer ATM bersama 002

- rekening BRI 3813-01-017804-53-2 a.n Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Kode Transfer ATM bersama 002

Untuk memastikan penyaluran sesuai amanah, maka menggunakan kode program 100 pada 3 angka terakhir nominal donasi

Contoh: Fulan/Makassar/1 oktober 2019/BNI/ Rp.50.100

Bagi yang ingin memberikan bantuan berupa pakaian, makanan instan, popok bayi, dan lain-lain, kami telah membuka Posko Induk Bantuan bagi korban bencana gempa di Sulawesi Tengah

Posko Makassar: Sekretariat IKPM Sulselbar Graha Surandar Permai 3 (Samping Masjid Abu Makka), Paccinongan, Gowa.

Posko Sulteng: PPM Al-Istiqamah, Desa Ngatabaru, Sigi Biromaru, Sulawesi Tengah

Narahubung 082271110288 Ghani Abdulhaq.(*)