Go Food Festival Makassar Manjakan Pengunjung dengan Promo Cashback

Go Food Festival di gelar di Karebosi Link Jl Ahmad Yani Makassar, Sulawesi Selatan,

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Go Food Festival Makassar, sebuah foodcourt (pujasera) yang gabungkan konsep kuliner dan entertainment, memberikan promo terbaru yang dapat dinikmati seluruh masyarakat Kota Makassar.

Festival ini hadir dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kuliner dan hiburan yang menawarkan tempat berkumpul bersama teman, rekan kerja dan sahabat komunitas yang nyaman.

Go Food Festival diikuti hampir 30 merchant kuliner terbaik di Makassar yang tidak hanya merupakan kuliner lokal, tapi juga menghadirkan kuliner dari daerah lainnya.

Kali ini, Go Food Festival Makassar menawarkan promo yang bikin perut kenyang, tapi kantong tetap senang. Para pengunjung festival kuliner ini dapat menikmati promo cashback GO-PAY 30 persen yang berlokasi di EatOut Karebosi Link.

Cashback tersebut akan segera dikembalikan ke saldo GO-PAY pembeli saat melakukan transaksi di GO-FOOD Festival. Selain itu, setiap hari Senin para pengunjung GO-FOOD Festival Makassar dapat menikmati hidangan bonus setiap pembelian.

Pengunjung juga bisa mendapatkan hadiah menarik untuk setiap empat transaksi bernilai Rp100 ribu di GO-FOOD Festival setiap hari Kamis. Penawaran inj tentu memanjakan para pengunjung.

Selain menikmati sajian kuliner dan hiburan-hiburan seru lainnya, Go Food Festival sebagai community hub juga dapat dimanfaatkan oleh pengunjung untuk melakukan aktivitas bersama komunitas, mulai dari aktivitas olahraga bersama hingga pertunjukan seni.

Fasilitas ini dapat dinikmati selama gelaran Go Food Festival Makassar masih berlangsung hingga April 2019. Komunitas yang tertarik dapat langsung datang ke lokasi Go Food Festival Makassar dan mengisi formulir yang telah disediakan tanpa dipungut biaya.

Anandita Danaatmadja, Strategic Regional Head of East Indonesia menjelaskan Go Food Festival sebagai community hub merupakan realisasi konsep Go Food Festival sebagai tempat berkumpul untuk berkegiatan sambil menikmati kuliner khas nusantara.

"Seperti yang sama-sama kita ketahui sebelumnya bahwa antusiasme komunitas di Makassar sangat tinggi untuk menunjukkan minat dan bakatnya serta memberikan pengaruh positif bagi masyarakat Kota Makassar," kata Anandita, Senin (1/10/2018).

"Kami berharap dengan kehadiran GO-FOOD Festival di Makassar ini dapat menjadi wadah bagi mereka untuk berkreasi dan berinovasi, serta tentu saja sambil menikmati kuliner terbaik dari mitra merchant GO-FOOD,” lanjutnya.

Sudah lebih dari 250 ribu merchant yang bergabung dengan GO-FOOD, dimana 80 persen diantaranya masuk kategori usaha mikro, kecil, dan menengah.

Melalui GO-FOOD Festival, para merchant GO-FOOD di berbagai kota di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan skala bisnis sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.(*)