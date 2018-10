BRIncubator Fokus Validasi Ekspor, Libatkan 500 UMKM di 5 Kota

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk meluncurkan program inkubasi bisnis untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diberi nama BRIncubator di Solo, Jawa Tengah, Kamis (28/9/2018).

Untuk kota Makassar merupakan kota kedua penyelenggara BRIncubator. Digelar di Claro Hotel Jl AP Pettarani Makassar, Senin (1/10/2018).

BRIncubator merupakan program yang berorientasi pada pemberian akses pembiayaan dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas UMKM secara digital dan fokus pada validasi ekspor.

Hadir dalam Launching BRIncubator Kepala Desk Inkubator Bisnis Mikro dan Ritel Kantor Pusat Bank BRI, Djoko Purwanto dan pakar industri Fadel Kurniawan (Co-founder Panenmart/ PT. Solusi Agro Nusantara) Makassar.

Djoko Purwanto menuturkan, dalam rangkaian lanjutan batch pertama di tahun 2018 ini, BRIncubator akan melibatkan 500 UMKM di 5 kota terpilih yaitu Solo, Makassar, Bandung, Malang, dan Padang.

"Ke depan, Program ini akan diperluas sehingga dapat menjangkau lebih banyak peserta dan kota di seluruh wilayah Indonesia," katanya.

BRIncubator juga dilaksanakan dengan menggandeng para pakar UMKM, baik bertaraf lokal maupun nasional yang ahli dan sukses di bidangnya sehingga peserta bisa mendapatkan nilai tambah yang signifikan karena mendapatkan pengetahuan yang lebih riil dan konkret dalam menjalankan bisnis UMKM.

Rangkaian kegiatan BRIncubator terdiri dari roadshow, seminar, workshop, bootcamp.

Selama rangkaian kegiatan inkubasi bisnis tersebut para UMKM akan selalu dimonitor perkembangannya.

“Pada tahap akhir program BRIncubator akan dipilih 30 UMKM di program Inkubasi dan 30 UMKM di program Akselerasi," kataDjoko.

Selanjutnya 3 UMKM terbaik akan mendapatkan hadiah berupa award untuk pengembangan usahanya.

Setelah program ini selesai para UMKM akan tetap kami dampingi melalui 53 Rumah Kreatif BUMN Bank BRI, yang telah tersedia di berbagai kota di Indonesia.

"Melalui program inkubasi ini, kami mengharapkan kontribusi positif dari seluruh pihak untuk bisa bersinergi memajukan para pelaku UMKM Indonesia agar bisa Go Modern, Go Digital dan Go Online serta siap bersaing di kancah global pada era digital," katanya. (*)

Kepala Desk Inkubator Bisnis Mikro dan Ritel Kantor Pusat Bank BRI, Djoko Purwanto