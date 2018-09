Udang Kupas Super Seharga Rp 3,590 Per 100 Gram di hypermart

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Aneka produk ditawarkan degan harga hemat di hypermart Mal Panakukkang Makassar, berlaku syarat dan ketentuan. Promo hingga 3 Oktober 2018.

Untuk aneka buah seperti Apel Red Del Usa B per 100 gram hanya Rp 3.690. Pear Singo RRC hanya Rp 2,690 per 100 gram. Jeruk Medan Super hanya Rp 3.590.

Lalu Pepaya California hanya Rp 890 per 100 gram. Mangga Harum Manis Super hanya Rp 3.290 per 100 gram. Lettuce Head hanya Rp 7.590 per 100 gram.

Untuk daging ada Ayam Big Broiler 1,2 up hanya Rp 4,290 per 100 gram. Beef Oxtail hanya Rp 15.490 per 100 gram. Rendang Spesial hanya Rp 7.990 per 100 gram.

Berikutnya Daging Giling Spesial per 100 gram seharga Rp 9.390. Tilapia Fillet seharga Rp 12.500 per 100 gram. Udang Kupas Super seharga Rp 3.590 per 100 gram.

Untuk aneka sosis ada Andy Sosis Sapi 12 pcs seharga Rp 26.500. Farmhouse premium sosis sapi goreng, beef cheese, chicken sausage 360 gram seharga Rp 44.500.

Kimbo sosis sapi goreng 24 pcs seharga Rp 69.500. Bebelac 4 800 gram seharga Rp 102.990 dan Value Plus facial tissue 200's berlaku promo beli dua gratis satu.(*)