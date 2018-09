Produk Kebersihan Diskon Hingga 30 Persen di LotteMart

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen Lotte Mart Mal Panakkukang Makassar rilis diskon dan promo produk kebersihan, berlaku syarat dan ketentuan. Promo hingga 3 Oktober 2018.

Pantauan Tribun Timur, Sabtu (29/9/2018) ada yang produk diskon hingga 30 persen yaitu Mama Lemon pencuci piring 750 ml dari Rp 21.500 menjadi Rp 15.500.

Selanjutnya ada diskon 25 persen seperti Total Ameera liquid & detergent powder 800 ml & 900 gram dari Rp 18.900 per bungkus menjadi Rp 13.900.

Begitu juga dengan Cusson liquid detergent 700 ml dari Rp 28.500 per pouch menjadi Rp 20.900. Vanish penghilang noda all item dari Rp 6.400 menjadi harga mulai Rp 4.500.

Selanjutnya So Klin pewangi 1X bilas 900 ml dari Rp 15.500 menjadi Rp 10.500 per pouch. Rapika pelicin pakaian 250 ml dari Rp 9 ribu per botol menjadi Rp 6.900.

Berikutnya ada diskon 20 persen seperti Sos pencuci piring 800 ml dari Rp 12.500 per pouch menjadi Rp 9.900. Bagus serap air W-20407 450 ml dari Rp 10.900 per bungkus menjadi Rp 8.500.

So Klin liquid detergent 800 ml dari Rp 17.500 per pouch menjadi Rp 14.500. Rinso anti noda gentle 700 ml dari Rp 18.900 menjadi Rp 15.900. Swallow toilet colour ball 6 pcs hanya Rp 17.900 per bungkus.

Ada pula yang diskon 15 persen seperti Attack detergent powder 800 gram dari Rp 21.600 per bungkus menjadi Rp 17.900. Molto all in 1 800 ml dari Rp 26.900 menjadi Rp 22.900.

Molto Trika pelicin pakaian 400 ml dari Rp 5.60p per pouch menjadi Rp 4.900. Detol pembersih lantai 700 ml dari Rp 15.900 menjadi Rp 13.500. Sos karbol wangi 800 ml dari Rp 11.700 menjadi Rp 9.900.

Sementara untuk Q-San toilet seat 60 ml per botolnya hanya Rp 24.900 dengan promo beli satu gratis satu Molto edp 250 ml. Mama Lemon pencuci piring 400 ml beli satu gratis satu.(*)