Live Streaming SCTV Real Madrid Vs Atletico Madrid Jam 1:54 WIB, Susunan Pemain, Khawatir

TRIBUN-TIMUR.COM - Tonton siaran langsung dan live streaming SCTV Real Madrid Vs Atletico Madrid, jam 01:54 WIB, Minggu atau Ahad (30/9/2018), dari Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol.

Real Madrid membawa satu kekhawatiran jelang laga melawan rival sekota mereka, Atletico Madrid, pada pekan ke-7 Liga Spanyol, Minggu (30/9/2018) pukul 01.45 WIB.

Lini serang tim asuhan Julen Lopetegui mengalami ketumpulan dalam dua laga terakhir yang mereka lakoni.

Hal ini ternyata tak membuat Julen Lopetegui khawatir.

"Anda bisa melihat data dari berbagai sudut pandang, tetapi kami juga membuat banyak peluang," ujar Lopetegui seperti dikutip dari Four Four Two melalui BolaSport.com.

"Kami akan terus melakukannya dan Real Madrid selalu mampu mencetak gol," kata Lopetegui menambahkan.

Real Madrid hanya mencetak satu gol dalam dua laga terakhir mereka di Liga Spanyol dan kebobolan tiga kali.

Mereka hanya mampu menang 1-0 atas Espanyol pada pekan ke-5.

Setelah itu, Real Madrid justru kalah 0-3 dari Sevilla pada pekan ke-6.

Kini Sergio Ramos dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Atletico Madrid yang cukup sulit untuk dibobol sejauh ini.