Daftar Film di XXI TSM Makassar Pekan ini

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Bioskop XXI TSM Makassar menjadi alternatif warga Makassar menghabiskan akhir pekan mereka

Berbagai jenis film diputar setiap pekan dapat menjadi pilihan para pengunjung.

Hal tersebut diungkapkan Publik Relation TSM Makassar, Nella Saparinda kepada tribun-timur.com, Minggu (30/9/2018).

"Film-film favorit semua kalangan selalu update di TSM Makassar.

Perempuan sapaan Ella ini menguraikan berikut daftar film dan pemeran utama yang tayang di XXI TSM Makassar pekan ini:

Asih

Cast:Shareefa Danish, Citra Kirana, Darius Siinathrya.

Sutradara : Awi Suryadi

Produksi: MD pictures

Venom

Cast: Tom Hardy, Michelle Williams

Sutradara : Ruben Fleischer

Lroduksi: Sony Pictures

Something In Between

Cast: Jefri Nichol, Amanda Rawles

Sutradara : Asep Kusnidar

Produksi: Screenplay Films, Legacy Pictures

Final Score

Cast: Pierce Brosnan, Dave Bautista

Sutradara : Scootmann

Lroduksi: Signature Film

Jhonny English Strike Again

Sast: Rowan Atkinson, Emma Thompson, Ben Miller

Sutradara : David Keer

Produksi: Universal Pictures

Alpha

Cast: Kodi Smit-Mcphee, Jhannes Haukur

Sutradara : Albert Hughes

Produksi: Sony Pictures

Bacco Becce

Cast: Mimi Peri, Syukri Al Ghazali, Zakaribo

Sutradara : Rere Art2tonic

Produksi: Paramedia Indonesia

Peppermint

Cast: Jennifer Garner, Jhon Gallagher,

Sutradara : Pierre Morel

Produksi: Huayi brother, Lakeshore Entertainment, Stx Film