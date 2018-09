Mandiri Gandeng Pelindo IV Garap Port Service Financing

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bank pelat merah, PT Bank Mandiri (Persero) intens mengembangkan bisnisnya ke sektor kepelabuhanan yang dinilai cukup prospektif.

Jasa layanan yang diberikan perbankan berupa Port Service Financing yakni dalam bentuk terintegrasi mulai dari penyaluran kredit hingga kemudahan dalam pembayaran atas penggunaan jasa-jasa kepelabuhanan di Indonesia.

Bersama dengan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), penandatanganan kerja sama Port Value Chain Financing digelar di The Rinra Hotel, Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Jumat (28/9/2018).

Layanan Pembiayaan atas tagihan jasa pelabuhan ini akan membantu Pelindo IV dalam memperoleh kepastian pembayaran dari pengguna jasanya dan membantu pengguna jasa mengelola cashflow perusahaannya.

Direktur Keuangan PT Pelindo IV, Yon Irawan usai teken MoU menuturkan, kerjasama ini bisa mendukung pemerintah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di Indonesia timur.

“Tidak hanya ekspor komoditi, tapi industrinya akan kami hadirkan di sini, dan support bank wajib,” kata Yon sapaannya.

Selain penandatanganan perjanjian kerjasama terkait Port Value Chain Financing, dilakukan pula penandatangan MoU Solusi Transaksi Makassar New Port dan Kendari New Port yang merupakan bagian dari Pelindo IV.

MoU tersebut adalah wujud dukungan dari Bank Mandiri dalam implementasi cashless solutions sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sebelumnya Bank Mandiri juga telah mendukung bisnis Pelindo IV dengan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis nya, antara lain Autocollection Host to Host untuk pembayaran jasa kapal dan bongkar muat, Mandiri Bill Collection Host to Host untuk jasa barang, Mandiri Cash Management untuk pembayaran, dan payroll Karyawan.