Live beIN Sports 2! Live Streaming Derby AS Roma vs Lazio via MAXStream: Ini Susunan Pemain

Radja Nainggolan, motor serangan AS Roma, yang ditakuti pelatih Liverpool

TRIBUN-TIMUR.COM-- Live Derbi Serie A Liga Italia AS Roma vs Lazio akan jadi pertandingan menarik pekan ke-7 Sabtu (29/9/2018) malam.

Siaran langsung Serie A Liga Italia dan Live Streaming AS Roma vs Lazio malam ini bisa disaksikan melalui channel bein Sports 2. Bisa juga disaksikan live streaming via aplikasi Maxstream

Panduan live streaming AS Roma vs Lazio bein Sport diakhir artikel.

Derbi Roma anatara AS Roma vs Lazio dijadwalkan digelar di Stadion Olimpico.

AS Roma sementara ini berada di posisi ke-10 dengan catatan 8 poin, ya mereka memang tertinggal empat angka dari Lazio di posisi ke-4.

Dikutip Tribunjogja.com dari espn, pertandingan derbi Roma membawa kesan sendiri bagi sebagian besar pemain yang pernah terlibat didalamnya.

"Derby Roma tidak pernah berakhir, "kata mantan striker Lazio, Giorgio Chinaglia ditanya soal Derbi Roma.

Chinaglia mengungkapkan, jika anda berada di Roma, pergilah ke bar bar lokal yang maka anda akan temui orang orang berbicara soal derbi sambil mimum kopi.

Giorgio Morini, pemain gelandang yang bermain untuk Roma pada 1970-an, menceritakan sebuah kisah saat dirinya keluar bersama istrinya di satu sore.

"Bahkan di tempat yang biasanya dikunjungi oleh anak-anak, semua yang Anda dengar adalah orang-orang berbicara tentang derbi"ujarnya.