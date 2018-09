Kadis Pendidikan Sulsel Dapat Penghargaan IGI Pusat, Ini Prestasinya

Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Ikatan Guru Indonesia (IGI) Pusat, memberikan penghargaan kepada Kadis Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo. Apresiasi yang diberikan berupa Anugerah Pendidikan Indonesia.

Penyerahan penghargaan dilakukan di Jakarta Convention Centre (JCC) Jakarta.

Dalam via rilis ke tribun-timur.com, Sabtu (29/9), None sapaan akrab Irman, dipilih IGI mendapatkan penghargaan tersebut karena konsistensi dan perjuangannya meningkatkan profesionalisme guru di Sulsel. Juga karena None dinilai pejuang yang ulet untuk mensejahterahkan guru.

Hebatnya lagi, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel ini merupakan satu-satunya Kadis Pendidikan Provinsi di Indonesia yang memperoleh penghargaan IGI tersebut. Untuk tingkat kabupaten/kota ada beberapa kepala dinas pendidikan yang mendapatkan.

Selain menerima penghargaan personal pada momentum tersebut, mantan Pj. Bupati Luwu Timur itu juga mewakili Gubernur Sulsel untuk mendapatkan penghargaan IGI secara kelembagaan. Hanya dua provinsi yang memperoleh penghargaan, Sulsel dan Lampung.

Ketua Umum Pengurus IGI Pusat Ramli Rahim menjelaskan, dari banyak kadis pendidikan yang dilist oleh IGI untuk mendapatkan penghargaan, hanya Irman yang memenuhi syarat dan standard penilaian yang telah ditentukan oleh tim ahli IGI.

"Standard kita jelas dan ketat. Ternyata hanya Kadis Pendidikan Sulsel yang memenuhi syarat," jelas Ramli usai acara tersebut.

Sementara itu, None mengaku pencapaian itu adalah pencapaian dari hasil kerja-kerja tim dan konsistensi pihak-pihak yang terkait dengan bidang pendidikan Sulsel. Ia mendedikasikan penghargaan tersebut kepada guru-guru di Sulsel kiranya semakin hari semakin profesional.