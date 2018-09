Tabrak Rush, Pick Up Muat Ikan Lele Terguling di Takkalasi Barru

Mobil pick up bernomor polisi DD 8763 AS terguling di depan pom bensin Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Kamis (27/9/2018) sore.

Laporan Wartawan TribunBarru.com, Akbar HS

Pick up berwarna hitam itu terguling lantaran menabrak Toyota Rush dengan nomor polisi DD 1172 VO.

Menurut keterangan sopir pick up, Sriyono (35), mulanya pick up yang memuat satu ton ikan lele berjalan searah dengan Rush tersebut dari arah Makassar menuju Parepare.

Namun, Rush yang posisinya berada di depan pick up tiba-tiba putar arah ke Makassar.

Sehingga Rush pun ditabrak oleh pick up yang dikemudikan Sriyono karena tak mampu dikendalikan.

"Searah tadi pak menuju Parepare. Tapi dia (Rush) yang melaju di depanku ambil kiri baru langsung mutar ke arah Makassar. Di situmi saya tabrak baru mobilku terbalik," kata Sriyono kepada TribunBarru.com.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, kedua pengemudi hanya mengalami luka lecet.

Pick up yang dikemudikan Sriyono hancur bagian kap depan dan Rush mengalami penyot di kap bagian sebelah kanan depan.

Sedangkan ikan lele yang masih hidup sebanyak ton dari muatan pick up, berserakan di badan jalan Takkalasi Barru.

Anggota Polres Barru sudah berada di lokasi kejadian dan mendata kedua pihak yang terlibat dalam kecelakaan itu.

Sementara warga setempat membantu membangunkan pick up yang terguling serta menaikkan ikan yang berserakan di badan jalan.