Perwakilan Dubes Belanda Temui Kadis Pendidikan Sulsel, Ada Apa?

Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Kinerja bagus yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Sulsel ternyata menarik perhatian Kedubes Belanda. Mereka mengirim wakil Kedubes menemui Kadis Pendidikan Irman Yasin Limpo di ruang kerjanya, Kamis 27 September 2018.

Mereka yang datang menemui Irman adalah Wakil Kedubes Belanda Joost Nuijten dan Senior Advisor Charly Raya Leoloko.

Joost yang juga Deputy Head of Economic Departement of Embassy of the Kingdom of the Netherland kepada None (sapaan akrab Irman) menjelaskan bahwa kedatangan dan pilihannya ke Disdik Sulsel karena kinerja Disdik yang selama ini baik.

"Kami ke sini dengan beberapa tujuan kerja sama yang menurut penilaian kami jika dengan Disdik Sulsel tentu akan berjalan baik. Kami tahu Disdik Sulsel berkinerja baik selama ini," kata Joost.

Ia mengemukakan rencana penjajakan kerjasama Belanda dan Pemprov Sulsel dalam pengembangan SMK terutama pada bidang Agriculture dan Kemaritiman.

Selain kedua bidang itu, bidang lain seperti Pariwisata dan Bisnis juga menjadi perhatian untuk dibicarakan lebih lanjut secara teknis.

Joost juga menambahkan, berdasarkan upaya yang dilakukan Disdik Sulsel selama ini dalam mengembangkan kompetensi guru, maka pihaknya juga merencanakan kerjasama peningkatan kompetensi guru SMK untuk bidang-bidang tersebut.

None menyambut baik rencana tersebut mengaku telah menunjuk beberapa jajarannya untuk melakukan komunikasi teknis dalam menindaklanjuti pembicaraan tersebut.

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar satu jam dalam suasana santai. None beberapa kali berkelakar kepada dua tamunya tersebut sehingga keduanya tertawa. Ia didampingi Melvin Sahabuddin, Kabid PKPLK Disdik Sulsel, alumnus doktor dari Australia.

Selama kepemimpinan None, setidaknya ada 4 Kedubes negara-negara asing yang telah bekerja sama dengan Disdik Sulsel dalam hal peningkatan kompetensi dan akselerasi pendidikan di Sulsel. Negara tersebut antara lain Australia, Malaysia, dan Belgia.