Pengguna Yamaha NMax di Selayar Inisasi Bentuk Komunitas Bersama

Laporan Wartawan TribunSelayar.com, Nurwahidah

TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG-Sejumlah pengguna Yamaha NMax di Selayar menggagas terbentuknya Club NMax di Selayar.

Ia pun mengikuti pertemuan bersama pimpinan diler resmi Yamaha di Selayar, Jonni Hidayah, Yance Raitung dan Andi Asrul, Selasa (25/9/2018) malam.

"Jadi pertemuan ini baru kita gagas untuk pembentukan Club, tentu untuk mempererat Silaturrahmi sesama pemilik Motor N-Max di Selayar ini,"kata Andi Asrul.

Menurutnya, komunitas pemilik Yamaha NMax saat ini terus berkembang tidak hanya di lokal tapi juga internasional.

Bahkan komunitas penggemar NMAX di dalam dan luar negeri bisa disatukan dalam naungan yang sama, yakni Yamaha NMAX Club Worldwide, dengan tagline 'Around The World for Brotherhood'.

Komunitas ini menyatukan pecinta NMAX dari 11 negara, diantaranya Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Cikal bakal berdirinya Yamaha NMAX Club Worldwide berasal dari Yamaha NMAX Club Indonesia (YNCI). YNCI sendiri berdiri pada 29 Agustus 2015, saat ini memiliki 8.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia.(*)