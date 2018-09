H-2 Laga Lawan Mitra Kukar, 20 Pemain PSM Berharap Liga 1 Lanjut

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -"Sampai jam 8 tadi pagi, pemain dan official tetap siaga di samping bus yang mau antar kami ke bandara," kata Amir PR, official PSM Makassar, Rabu (26/9/2018) pagi.

Amir menggambarkan kondisi dan harapan 20 pemain plus 17 official dan supporting team di Mes PSM Jl Nuri, Kelurahan Nuri Baru, Kecamatan Mariso, Makassar, 12 jam pasca-keputusan PSSI dan Kemenpora yang menghentikan lanjutan Liga1 Indonesia di pekan ke-24, akhir September ini.

Sejatinya, pukul 10.20 wita pagi ini, team Juku Eja sudah terbang dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulsel ke Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Tim yang diawaki pelatih senior asal Balanda, Robert Rene Albert (63 tahun) ini akan dijamu Mitra Kukar di Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kaltim, Jumat (28/9/2018) sore.

PSM, kini menampati posisi 2 (38 poin) dibawah Persib Bandung dengan 44 poin.

Sedangkan bakal lawannya, PS Mitta Kukar kini tim papan bawah urutan 12 dari 16 klub partisipan liga profgezional tertinggi di Nusntara.

Tim PSM Makassar pun sudah mengumumkan kerugian awal atas keputusan kontroversi otoritas sepakbola Indonesia, menyusul tewasnya satu supoter Persija The Jak Mania, Jakarta, karena dikeroyok supoter Persib Bandung, Bobotoh, Minggu (23/9/2018) lalu.

Sejak pekan lalu, Manajemen sudah membooking 47 tiket Pergi (26/9) dan Pulang(29/9/2018). Tim lalu naik bus sewaan dari Samarinda, Balikppan, lalu ke Ketenggarong, Rabu (25/9/2019)

Jika merujuk harga satuan tiket maskapai City Link dengam pasawt QG 426, manajemen harus membayar hingga Rp35 juta hanya untuk ongkos moda udara.

Harga 1 tiket Rp498 ribu one way atau Rp1 juta return way. Ini belum termasuk biaya bus, sewa mobil official, hotel, dan makan selama laga.