Begini Cara Ditlantas Polda Sulbar Peringati HUT ke-63 Lalu Lintas

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Direktorat Lalu Lintas Polda Sulbar, menggelar acara syukuran peringatan Hari Lalu Lintas ke 63 tahun, Mako Polda Sulbar, Jl Aiptu Nurman, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Rabu (26/9/2018).

Acara syukuran ini dihadiri langsung oleh Kapolda Sulbar Brigadir Jenderal Polisi Baharudin Djafar, Wakapolda Sulbar, Komisaris Besar Polisi Endi Sutendi, para Pejabat Utama Polda Sulbar, Kepala Jasa Raharja Ichsan, Danlnal Mamuju Letkol Siangka, Danpos Lanud Mamuju, Kepala BRI, dan para Kasat Lantas jajaran Polda Sulbar.

Peringatan hari lalulintas yang mengangkat teman 'Dengan semangat promoter, polantas menginplementasikan road safety melalui E-Policing menuju Zero Accident", diberharap melalui menambah semangat dan motivasi bagi setip personel lantas dalam melaksanakan tugas, sehingga semakin meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Dirlantas Polda Sulbar, Komisaris Besar Polisi dalam sambutannya mengatakan, dengan bertambahnya usia lalu lintas, diharapkan lebih menekan angka pelanggaran dan kecelakaan.

"Pelayanan harus lebih ditingkatkan, dengan mengedepankan sikap preemtif dari pada represif, sehingga masyarakat lebih simpati dengan kegiatan Polantas dan menjadi pelopor keselamatan,"ujarnya.

Sementara Kapolda Sulbar, mengatakan Lalu Lintas adalah urat nadi kehidupan, cermin budaya bangsa dan refleksi atas modernitas, sehingga dalam berlalu lintas tentu dibutuhkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Munurutnya, kamseltibcarlantas dipengaruhi beberapa faktor yang dapat menghambat, merusak, bahkan mematikan produktifitas antara lain faktor manusia, kendaraan, jalanan, lingkungan, alam dan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat.

"Road Safety Zero Accident merupakan upaya peningkatan kualitas keselamatan dalam berlalu lintas, upaya yang dilakukan antara lain membangun IT for road safety, big data dan one gate service dan lainnya,"kata Baharudin Djafar.

Syukuran peringatan HUT Lalulintas ke-63, juga dirangkaikan dengan penyerahan helm standar kepada TNI yang telah mendukung kegiatan Lalulintas dan dinilai telah tertib berkendara.

Tak hanya itu, pihak Jasa Raharja juga memberikan bantuan sarana dan prasarana lalu lintas seperti rompi dan sebagainnya dan diakhirnya dengan dengan pemotongan tumpeng dan ramah tama.

Sebelumnya, berbagai kegiatan sosial juga telah dilakukan oleh Direktorat Lantas beserta jajarannya seperti Anjangsana ke Panti Asuhan, Baksos, Kerja Bakti dan kegiatan kemanusian lainnya.