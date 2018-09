VIDEO: Tiga Pemeran Film Something in Between Promosi di Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Pemeran Something in Between menggelar menggelar jumpa pers di Killiney, TSM Makassar, Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (24/9/2018).

Jumpar pers ini dalam rangka promo film mereka yang akan tayang 27 September 2018 mendatang.

Acara ini dihadiri tiga pemain, seperti Jefri Nichol, Amanda Rawles dan Naufal Samudra. Ketiganya mempromosikan film ini dan mengajak orang Makassar untuk nonton.

Jefri Nichol mengaku film terbarunya tersebut sangat menghibur.

"Kenapa harus nonton karena menurutku film ini sangat menghibur," katanya.

Hal sama diungkapkan Amanda. Ia mengatakan para pecinta drama romance harus menonton film Something in Between ini.

"Film ini beda dengan yang jadi kalau butuh nuansa baru, ini yang paling tepat untuk dipilih," katanya.

Sementara menurut Naufal film ini nuansa beda tidak sama dengan drama cinta lainnya.

Ingin tahu lebih lengkap apa kata mereka, simak videonya. (*)