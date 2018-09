TRIBUN-TIMUR.COM-- Cuplikan Gol Indonesia 1 vs 1 Vietnam dan Jadwal Live Timnas vs India Serta Kalkulasi Grup C

Tim Nasional Indonesia berpeluang besar lolos ke babak perempatfinal Piala Asias U16 2018.

Syaratnya, Garuda Muda menang atau minimal seri saat bertemu India di partai ketiga Penyisihan Grup C.

Indonesia saat ini memimpin klasemen Grup C usai Timnas Indonesia bermain imbang 1-1 atas Vietnam dalam lanjutan penyisihan grup Piala AFC Championship 2018, Senin (24/9/2018).

Vietnam unggul lebih dulu melalui gol cantik Pemain nomor punggung 10 Khuat van Khang, menit ke 30.

Sementara itu, Indonesia berhasil membalas melalui kaki Sutan Zico pada menit ke 50.

Dengan hasil ini, Indonesia untuk sementara memimpin klasemen grup C dengan koleksi 4 poin.

Poin sama dimiliki India yang berada di posisi kedua.

Sebelumnya India bermain imbang dengan Iran 0-0.

Untuk itu, Indonesia minimal meraih imbang dipertandingan selanjutnya menghadapi India pada Kamis, 27 September 2018, India vs Indonesia, pukul 19.15 WIB.